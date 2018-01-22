Суд продлил на два месяца арест бывшего министра строительства Ставрополья

НАЛЬЧИК, 22 янв — РИА Новости. Ставропольский краевой суд оставил без изменения постановление городского суда о продлении на два месяца ареста бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игоря Васильева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает суд.

В июле прошлого года чиновника взяли под домашний арест, а в министерстве прошли обыски. В ноябре суд арестовал экс-министра до 13 января 2018 года. В начале января суд продлил срок ареста на два месяца, защита Васильева обжаловала данное решение.

"Постановление Ленинского районного суда Ставрополя о продлении ареста экс-министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорю Васильеву оставлено без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения. Васильев останется под стражей до 13 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторона защиты настаивала на домашнем аресте бывшего министра, мотивируя свою позицию тем, что он не скроется от следствия.

Васильев возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта края весной 2015 года.