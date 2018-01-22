Матвиенко встретилась с Керимовым, находящимся под следствием во Франции

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, которого французские власти отпустили ненадолго в Россию, сообщила пресс-служба Совфеда.

"Валентина Матвиенко встретилась с членом СФ Сулейманом Керимовым. Сенатор находился в России с разрешения органов французского правосудия", — говорится в сообщении.

Российский сенатор Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.