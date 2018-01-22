Под Белгородом бешеная собака покусала 17 человек

ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе девять детей, пострадали в Белгородской области от нападений бешеной собаки, сообщает в понедельник управление Россельхознадзора региона.

По данным ведомства, патологический материал для исследования на бешенство поступил в воскресенье с пометкой "срочно" в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию.

"По словам доставивших пробу работников Шебекинской ветлаборатории, от этого бродячего животного в Шебекино по улице 50 лет Октября пострадали 17 человек, в том числе девять детей… Диагноз бешенство подтвердился", — говорится в сообщении.

По сведениям управления Россельхознадзора, с начала года в регионе это уже 15 случай бешенства, установленный специалистами ветеринарной лаборатории.

В минувшем году в области было лабораторно подтверждено 130 случаев бешенства, из них среди домашних хищников — кошек и собак — 85 случаев, среди диких животных (лис, куниц, енотовидных собак) — 22 случая. Среди крупного и мелкого рогатого скота всего зарегистрировано 23 случая бешенства, отмечается в сообщении.