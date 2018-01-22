На Кубани проводник поезда получил десять лет колонии за сбыт наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв – РИА Новости. Кропоткинский городской суд Краснодарского края приговорил проводника пассажирского поезда к 10 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков пассажирам, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Суд установил, что 48-летний житель Владикавказа, работая проводником пассажирского поезда №121/122 "Санкт-Петербург — Владикавказ", неоднократно безвозмездно и за деньги сбывал пассажирам наркотическое средство – гашиш.

В мае 2017 года он был задержан сотрудниками транспортной полиции, когда продал пассажиру 9,215 грамма гашиша за 10 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия в купе проводника правоохранители нашли еще 4,41 грамма гашиша.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Кавказской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.