Главного конструктора системы информобеспечения МВД оставили под арестом

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста главного конструктора ИСОД (системы информационно-аналитического обеспечения деятельности) МВД Андрея Нечаева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения", — сказала она.

Нечаев был арестован 18 октября 2017 года.

Нечаев является также врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).