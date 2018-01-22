Защита обжаловала продление домашнего ареста Сереберенникову

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Адвокаты Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве, обжаловали продление домашнего ареста режиссера, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Жалобу на постановление суда подали адвокаты Харитонова и Литвинова", — уточнила Царева.

Суд пока не назначил дату и время рассмотрения жалобы.

Ранее суд продлил домашний арест режиссера и других фигурантов дела "Седьмой студии" на четыре месяца.

Ход следствия

В мае в "Гоголь-центре" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски из-за подозрений в хищении средств из основанной им организации "Седьмая студия".

По данным следствия, Минкульт перечислил "Седьмой студии" несколько десятков миллионов рублей на спектакли и гастроли, которые те украли с помощью фиктивных документов — в частности, об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву, которая единственная дала показания против других фигурантов. Остальные вины не признают. Спустя пять месяцев Масляеву перевели под домашний арест.

Под стражей также остается экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобородский, а под домашним арестом – гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Расследование по делу "Седьмой студии" закончено. Сумма ущерба возросла в два раза – до 133 миллиона рублей.

Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей или более.