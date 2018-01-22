СК начал проверку после отравления двух человек газом под Иваново

ВОРОНЕЖ, 22 янв — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства отравления двух братьев в котельной города Юрьевец Ивановской области, один из которых скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в котельной на улице Герцена в городе Юрьевец прихожанка местной церкви нашла двух мужчин, которые были без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть одного из них, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мужчины — братья, они отравились угарным газом.

"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки. По имеющейся информации, выживший мужчина является работником указанной котельной, погибший – его брат, зашедший в гости. Родственники злоупотребляли спиртными напитками", — говорится в сообщении.

Следователями назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти погибшего. Обстоятельства происшествия выясняются.