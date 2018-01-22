В Оренбургской области вспыхнул пожар на элеваторе

УФА, 22 янв — РИА Новости. Хлебоприемный пункт (элеватор) горит в Оренбургской области, на ликвидации крупного пожара задействовано более 40 спасателей, сообщает управление МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание началось в 15.44 по местному времени (13.44 мск).

"Хлебоприемный пункт горит на станции Дубиновка Кувандыкского городского округа. На месте работают 41 человек и 17 единиц техники", — говорится в сообщении областного МЧС.

"Пожар очень крупный, площадь возгорания уточняется", — сказал РИА Новости представитель ведомства. Он отметил, что информации о возможных пострадавших пока нет.

СМИ сообщают, что горит элеватор, в котором хранились семечки.