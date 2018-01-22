Массовая драка в баре на Камчатке попала на видео

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео драку в одном из баров Петропавловска-Камчатского.

По данным информагентства "Кам 24", инцидент произошел в поселке Завойко. На видео заметно, как двое молодых людей избивают троих посетителей заведения, двое их них лежат на полу. Девушка, снимающая ролик, попыталась остановить драку и пригрозила вызвать полицию, однако молодых людей это не остановило.

Видео было опубликовано на странице "Камчатский репортер" в Instagram. В подписи к ролику указывается одна из версий причин произошедшего — избитые якобы сами спровоцировали драку, нагрубив обидчикам и персоналу бара, однако эта информация не подтверждена.

В краевом МВД воздержались от комментариев до выяснения обстоятельств происшествия.