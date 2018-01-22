Белгородцу, убившему мужчину после ссоры в клубе, дали десять лет колонии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Житель Белгорода, застреливший мужчину после пьяного конфликта с его другом в караоке-клубе, получил 10 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
Стрелявшего в голову мужчину признали виновным в убийстве.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года после отбытия основного наказания", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Также с осужденного взыскали более 2 миллионов рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.