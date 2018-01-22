Белгородцу, убившему мужчину после ссоры в клубе, дали десять лет колонии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Житель Белгорода, застреливший мужчину после пьяного конфликта с его другом в караоке-клубе, получил 10 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Суд установил, что ночью 8 марта прошлого года в караоке-клубе в Белгороде между двумя знакомыми, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, утром один из них во дворе дома выстрелил три раза в ноги приятелю. Присутствовавший при этом товарищ пострадавшего отобрал у нападавшего пистолет и, в свою очередь, выстрелил ему в голову, пояснили в надзорном ведомстве. От полученного ранения тот скончался через две недели в реанимации.

Стрелявшего в голову мужчину признали виновным в убийстве.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года после отбытия основного наказания", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также с осужденного взыскали более 2 миллионов рублей в качестве возмещения морального и материального вреда.