В Севастополе проверяют инцидент с избиением фельдшера скорой помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Севастопольские правоохранители проводят проверку по заявлению фельдшера "Скорой помощи", сообщившей, что пациентка нанесла ей побои во время вызова на дом, сообщили РИА Новости в УМВД по Севастополю.

Фельдшер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя подала в субботу заявление в отдел МВД по Гагаринскому району по факту получения травм со стороны пациентки, к которой бригада "Скорой" приехала по вызову, отметили РИА Новости в департаменте здравоохранения города.

"Действительно, заявление было написано. По данному факту проводится проверка", — рассказали в севастопольской полиции.

Причиной инцидента между фельдшером и пациенткой стало неадекватное поведение последней, прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения. По их данным, пациентка в субботу вызвала "Скорую помощь" с жалобами на головную боль. Прибывшая на вызов фельдшер отметила, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, и задала ей стандартные вопросы, собирая анамнез заболевания. Вопросы вызвали у пациентки ярость, и она напала на медицинского работника, схватив тонометр фельдшера и нанеся ей травмы.