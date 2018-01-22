Против женщины, выбросившей из окна собак под Калининградом, возбудили дело

КАЛИНИНГРАД, 22 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против жительницы города Советска Калининградской области, которую подозревают в том, что она выбросила из окна пятого этажа трех собак своих соседей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошел 11 января. Полицейские установили, что находясь в квартире соседей, 57-летняя женщина выбросила из окна пятого этажа трех собак. Двое животных от полученных травм скончались на месте происшествия, а третья собака с тяжелыми травмами была доставлена в ветеринарную клинику.

"В отношении 57-летней жительницы Советска следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных). В настоящее время ведется следствие", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, хозяева животных вели асоциальный образ жизни, собаки находились в ужасных условиях, их плохо кормили и не выгуливали. Подозреваемая в преступлении женщина живет по соседству.

В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.