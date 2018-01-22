Калининградец украл козла, чтобы подарить бабушке

КАЛИНИНГРАД, 22 янв — РИА Новости. Житель Светловского района Калининградской области украл козла, чтобы подарить его бабушке своей сожительницы, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

В ведомстве сообщили, что в дежурную часть полиции поступило сообщение от 47-летней жительницы о том, что со двора ее дома пропал козел зааненской породы по кличке Малыш. Проверкой по заявлению занялся участковый уполномоченный, который установил, что животное похитили днем, когда хозяйка была на работе – злоумышленник перелез через забор и увел козла.

"Полицейский установил личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 27-летний житель соседнего поселка. Похищенное животное мужчина подарил бабушке своей сожительницы. Козла по кличке Малыш участковый полиции изъял и передал законной владелице", — говорится в сообщении.

В отношении похитителя следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.