В Липецкой области задержали мужчину, обстрелявшего полицейских из ружья

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мужчину, обстрелявшего из ружья прибывших на вызов сотрудников полиции, задержали в Липецкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Желтые пески, подозреваемого в совершении преступления "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — цитируются ее слова в сообщении СУСК.

По данным следствия, в ночь на 22 января полицейские прибыли к частному дому по улице Ленина в селе Желтые пески из-за жалобы на дебошира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Хозяин дома оказал сопротивление правоохранителям, взял ружье и произвел несколько выстрелов в сторону полицейских. В результате стрельбы незначительное телесное повреждение нанесено полицейскому, поврежден служебный автомобиль. Ружье и боеприпасы изъяты.

Подозреваемый задержан, идет следствие.