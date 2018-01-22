Полиция нашла оружие на западе Москвы рядом с местом, где произошла драка

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Полиция обнаружила оружие рядом с местом, где произошла драка, в районе Солнцево на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

В ведомстве пояснили, что в субботу вечером в полицию поступило сообщение о драке на Производственной улице.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестные распылили перцовый баллончик. Со слов очевидцев, якобы были слышны звуки, похожие на выстрелы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в одной из припаркованных неподалеку машин следственно-оперативная группа обнаружила "предмет, похожий на автомат, предположительно, охолощенный", а также холостые патроны. Он добавил, что в результате конфликта пострадавших нет.

"В настоящее время с заявлениями в полицию никто не обращался. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося", — добавил собеседник.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, человек, который сообщил о драке, заявил, что она произошла у кафе, в ней участвовали около 15 человек. Также, по его словам, рядом с этим местом были обнаружены две гильзы от холостых патронов.