Мосгорсуд оставил под домашним арестом директора РАМТ Апфельбаум

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины апреля срока домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Апфельбаум срок домашнего ареста до 19 апреля 2018 года. "Суд оставил без изменений решение судьи первой инстанции", — отметили в пресс-службе.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении денег при реализации проекта "Платформа". По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Известному режиссеру вменяется организация хищения 133 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".