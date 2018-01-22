В гараже у москвича нашли 12 килограммов наркотиков и теплицы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Полиция обнаружила 12 килограммов наркотиков и теплицы для выращивания запрещенных растений в гараже у москвича, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Ведомство поясняет, что сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

"При обследовании гаражного бокса, принадлежащего подозреваемому, сотрудники полиции обнаружили свертки с неизвестными веществами и различные таблетки, а также теплицы, где задержанный выращивал запрещенные растения", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, исследования показали, что "изъятые вещества являются наркотическими средствами — гашиш общей массой около 11,5 килограммов; МДМА общей массой около 260 граммов; амфетамин общей массой около 250 граммов; каннабис (марихуана) общей массой около 200 граммов".

Правоохранители установили, что задержанный незаконно хранил запрещенные вещества, чтобы затем сбыть, отмечает главк. Ведомство добавляет, что возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков. Подозреваемый арестован.