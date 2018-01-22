В Саратове при столкновении двух автобусов пострадали два человека

САРАТОВ, 22 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два автобуса столкнулись в понедельник в Саратове, пострадали двое пассажиров, сообщили РИА Новости в городском отделе ГИБДД.

ДТП произошло около 10.47 мск в Кировском районе Саратова на пересечении проспекта 50 Лет Октября и улицы Алексеевская.

"Произошло столкновение автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту №11, и еще одного автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту № 6. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса маршрута №6", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие доставлены в больницу с травмами.

По факту ДТП ГИБДД проводит проверку.