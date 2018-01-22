В Иркутске прохожий обнаружил ребенка в пижаме на улице ночью в мороз

ИРКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Прохожий в Иркутске обнаружил на улице ночью в 30-градусный мороз трехлетнего ребенка в пижаме, сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным ведомства, в иркутском микрорайоне Ново-Ленино случайный прохожий "обнаружил трехлетнего малыша, стоявшего на морозе в легкой пижаме, без сопровождения взрослых". Установить, откуда мальчик, мужчине не удалось, и он обратился за помощью в полицию. Управление отмечает, что на следующий день сотрудники полиции разыскали мать ребенка и доставили в отдел.

"Женщина привлечена к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Причину, по которой малыш оказался в 30-градусный мороз в одной пижаме на улице, сейчас устанавливают следователи. Со слов 22-летней иркутянки известно, что она оставила сына под присмотром некой подруги и ушла в гости", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что организована проверка по признакам преступления по статье Уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.