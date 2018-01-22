В Иркутске прохожий обнаружил ребенка в пижаме на улице ночью в мороз

ИРКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Прохожий в Иркутске обнаружил на улице ночью в 30-градусный мороз трехлетнего ребенка в пижаме, сообщает следственное управление СК России по региону.
"Женщина привлечена к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Причину, по которой малыш оказался в 30-градусный мороз в одной пижаме на улице, сейчас устанавливают следователи. Со слов 22-летней иркутянки известно, что она оставила сына под присмотром некой подруги и ушла в гости", — говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что организована проверка по признакам преступления по статье Уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.