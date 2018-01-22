На Ставрополье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

НАЛЬЧИК, 22 янв – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летней дочери своего знакомого, совершенных более трех лет назад, сообщает краевое СУСК РФ.

По данным следствия, 17 октября 2014 года в правоохранительные органы Минераловодского района поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летней девочки. 29 ноября того же года ее тело было обнаружено в русле реки Кумы с признаками насильственной смерти и сексуального насилия.

"Следователям СКР и оперативным сотрудникам полиции удалось установить причастность к совершенным преступлениям 34-летнего жителя Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

Как считает следствие, в день исчезновения ребенка подозреваемый находился в гостях у отца девочки, где они распивали спиртное. Позднее мужчина, по версии следователей, воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отлучился, заманил его дочь в безлюдное место, где изнасиловал и задушил, а затем выбросил ее тело в реку.

"Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним проведена проверка показаний на месте, во время которой он подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им деяний", — отмечает ведомство.

В пресс-службе регионального ГУМВД РФ отметили, что подозреваемый был задержан после получения сотрудниками полиции оперативной информации. "В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска была получена оперативная информация о лице, возможно причастном к совершению преступлений. Оперативники краевого главка задержали его в городе Невинномысске и доставили в следственные органы", — пояснили в ведомстве.