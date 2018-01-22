В Омской области началась проверка после пожара, где погибли пятеро детей

НОВОСИБИРСК, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура в связи с пожаром в частном доме в Омской области, в результате которого погибли пятеро детей, проверит органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

"В настоящее время прокуратура Омской области начала проверку законности действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с тем, что погибшие являлись приемными детьми. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства. На место происшествия выезжал прокурор Седельниковского района.

По данным главка МЧС по региону, возгорание в частном жилом доме в селе Седельниково возникло днем в понедельник. Площадь пожара в жилом двухквартирном доме, по предварительной информации, составила 125 квадратных метров. Пожар локализован.

По данным Следственного управления СК РФ по Омской области, при пожаре в двухэтажном деревянном доме погибли пятеро детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По предварительным данным СК, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пять из которых — сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет — погибли. Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Предположительно, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси, накануне заправленный газовый баллон занес в дом отец. Назначена пожарно-техническая экспертиза.