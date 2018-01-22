В Волгограде начали проверку после гибели четырех человек в частном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели в частном доме в Волгограде семьи из четырех человек, предположительно, от отравления угарным газом, сообщает СУСК России по области.

В понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов села Верхняя Добринка обнаружены тела четырех человек: 57-летней женщины, ее 56-летнего супруга, 30-летнего сына и 14-летней дочери. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти супругов и их детей могло стать отравление угарным газом. Дом, в котором проживали погибшие, принадлежал двум собственникам. Соседи забили тревогу, когда почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживающей за стенкой семьи. Тела обнаружила местный фельдшер, прибывшая по вызову соседей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.