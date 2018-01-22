В Иркутске суд признал невменяемой студентку, заказавшую убийство матери

ИРКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Суд в Иркутске признал студентку, которая заказала убийство родителей, невменяемой и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Следствие в Иркутской области в августе 2017 года возбудило уголовное дело в отношении студентки четвертого курса одного из вузов за "организацию приготовления убийства двух лиц по найму". Молодой человек, которого девушка выбрала для убийства матери и отчима, сообщил о готовящемся преступлении сотрудникам уголовного розыска. Убийство было инсценировано. Во время предъявления заказчице фотоматериалов девушка написала расписку, что обязуется передать исполнителю убийства 200 тысяч рублей.

"По результатам проведенных психолого-психиатрических экспертиз девушка признана невменяемой, то есть в момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Вину свою студентка признала полностью, но в содеянном не раскаялась", — говорится в сообщении СУСК.

Следственное управление добавляет, что Свердловским районным судом Иркутска заказчице двойного убийства "назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа".