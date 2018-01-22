В Омской области локализовали пожар на площади сто "квадратов" в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 22 янв — РИА Новости. Пожар в частном доме в Омской области, охвативший более 100 квадратных метров, локализован, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание в частном жилом доме в селе Седельниково возникло днем в понедельник. Площадь пожара в жилом двухквартирном доме, по предварительной информации, составляет 125 квадратных метров.

Ранее спасательное ведомство сообщало, что, по словам очевидца, в горящем доме могут находиться пятеро детей.

В ГУМЧС заявили о локализации возгорания. "В 12:50… поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Седельниково Седельниковского района. Пожар локализован в 13:25 (10.25 мск)", — информирует ведомство.

Девять спасателей и пять пожарных автомобилей продолжают работы по тушению огня.