МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Житель Коми, угнавший у знакомого Porsche Cayene и совершивший на нем ДТП с гибелью водителя другого автомобиля, получил 6 лет колонии общего режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Суд установил, что в октябре 2016 года нетрезвый осужденный был в гостях у своего приятеля. Молодой человек без разрешения взял ключи от автомобиля хозяина Porsche Cayene и угнал его, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2110", водитель которого в результате ДТП погиб, а владелец Porsche Cayene понес ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей.

Мужчина был признан виновным по статьям УК РФ "Угон автомобиля с причинением крупного ущерба" и "Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека".

"Усинский городской суд признал угонщика виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Осужденный обжаловал приговор, заявив о своей непричастности к преступлению. Однако Верховный суд республики Коми оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.