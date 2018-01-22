Мосгорсуд признал законным штраф Яшину за несогласованную акцию

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный главе совета депутатов Красносельского района Москвы Илье Яшину за проведение несогласованного массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение Мещанского суда Москвы оставлено без изменения", — сказали в пресс-службе.

Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее префектура ЦАО Москвы отказала Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции и отметило, что в соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия.

В итоге, по данным ГУМВД, количество участников несогласованного мероприятия, прошедшего в Лермонтовском сквере в Москве 28 декабря, составило около 300 человек, в отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.