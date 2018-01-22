Медиков в Приамурье, подозреваемых в лечении "мертвых душ", пока не уволили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв — РИА Новости. Врачи в больнице Приамурья, подозреваемые в приписках и "лечении" умерших пациентов, продолжают работать, данные СМИ об их увольнении недостоверны, сообщает правительство Амурской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Субботина.

Ранее прокуратура региона сообщила, что врачей Мазановской больницы в Приамурье подозревают в мошенничестве, в том числе путем "приписок": выявлены три случая, когда они "лечили" умерших. Возбуждено уголовное дело.

"Врачей никто не увольнял, поскольку кроме новостей в прессе у нас нет иных сведений, подтверждающих чью-либо вину. Документов из прокуратуры в министерство не поступало. А делать преждевременные выводы и принимать кадровые решения только лишь на основе публикаций в СМИ мы не станем", — приводятся в сообщении слова Субботина.

По словам регионального министра, сейчас в больнице работает комиссия, только после ее заключения будут "выводы минздрава".