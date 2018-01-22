МВД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом и скорой в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в дорожной аварии с участием кроссовера, "скорой помощи" и автобуса в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о пяти пострадавших в ДТП с участием автобуса и "скорой помощи".

В областном ГУМВД поясняют, что ДТП произошло на Заводском шоссе. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Tucson не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗель скорой медицинской помощи. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ЛиАЗ", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в результате ДТП пострадал водитель Hyundai Tucson, а также водитель и два пассажира "скорой помощи" — врач и фельдшер. Степень тяжести и характер травм не уточняются.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства автоаварии.

"Рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — отметили в региональном главке полиции.