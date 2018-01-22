Суд вынес приговор жителю Зауралья, пробившему топором машину Росгвардии

ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя города Макушино Курганской области, который пробил топором капот служебной машины Росгвардии и получил пулю в ногу от оборонявшегося стража порядка, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Как ранее сообщала пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии, инцидент произошел в октябре 2017 года: группа вневедомственной охраны подъехала на служебной машине к дому на улице Ленина, получив сообщение о преступлении, неожиданно из двора выбежал мужчина с топором и пробил капот машины. После этого мужчина с топором направился в сторону силовиков, на требование остановиться не отреагировал, после этого страж порядка выстрелил ему в ногу из табельного оружия.

"Приговором Макушинского районного суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Житель города Макушино признан виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", уточняет СУСК. Приговор суда не вступил в законную силу.