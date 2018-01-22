В Хабаровске скончался ветеран после прорыва трубы с горячей водой

ХАБАРОВСК, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после смерти ветерана Великой Отечественной войны в своей квартире, где прорвало трубу в горячей водой, сообщило СУСК РФ по краю.

По информации следствия, тело пожилого мужчины в коридоре обнаружил его сын, который 21 января 2018 года пришел проведать 90-летнего отца. Квартира, которая расположена на первом этаже, была в клубах пара, так как на кухне произошел порыв трубы с горячей водой. По предварительным данным, причиной смерти пожилого мужчины могли стать ожоги.

"Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть человека". В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точной причины смерти пожилого мужчины", — говорится в сообщении.