В квартире в Якутии, где обрушился потолок, жила женщина с двумя детьми

ХАБАРОВСК, 22 янв – РИА Новости. Женщина с двумя детьми-дошкольниками жила в квартире, где обрушился потолок, в доме для сирот села Сунтар в Якутии, теперь власти определяют, куда их переселить, сообщил РИА Новости представитель администрации села.

Ранее сообщалось, что в Сунтаре в понедельник в четырехквартирном жилом доме, построенном в 2013 году для детей-сирот, обрушился потолок. Пострадавших нет. Прокуратура и следственный комитет начали проверку.

"В квартире, где обрушился потолок, проживала женщина с двумя детьми дошкольного возраста. Сейчас решается вопрос о месте проживания для этой семьи. Уточняется ущерб", — сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ писали о низком качестве постройки и монтажа системы отопления в доме. Следователи в ходе проверки дадут оценку действиям строителей, а также людей, в обязанности которых входила проверка качества выполненных работ.