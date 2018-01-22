СК выясняет обстоятельства гибели двух детей при пожаре в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тел двух детей после пожара в частном доме, сообщила пресс-служба ведомства.
Как предварительно установили правоохранители, дети 3 и 6 лет оставались дома, когда родители ушли в магазин. Вернувшись, родители заметили, что из-под крыши дома идет дым. "Отец вызвал пожарных и скорую помощь, а сам с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания. Спасти потерпевших не удалось, по дороге в больницу они скончались", — отметили в СУСК.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По словам соседей, семья благополучная, спиртное не употребляли.