СК выясняет обстоятельства гибели двух детей при пожаре в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 22 янв — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области расследует уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тел двух детей после пожара в частном доме, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, пожар произошел в субботу в городе Прокопьевске. "В одном из частных домов после тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам", — говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, дети 3 и 6 лет оставались дома, когда родители ушли в магазин. Вернувшись, родители заметили, что из-под крыши дома идет дым. "Отец вызвал пожарных и скорую помощь, а сам с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания. Спасти потерпевших не удалось, по дороге в больницу они скончались", — отметили в СУСК.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По словам соседей, семья благополучная, спиртное не употребляли.