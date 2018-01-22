В Нижегородской области возбудил дело после гибели подростка в бассейне

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Следователи в Нижегородской области возбудили дело по факту гибели в бассейне оздоровительного лагеря в Выксунском районе 13-летнего подростка, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту гибели в бассейне 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего инструктора физической культуры детского санаторно-оздоровительного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 января в бассейне детского центра подозреваемый проводил лечебно-оздоровительное мероприятие с участием 20 подростков. Находясь в месте, разделяющем бассейн на мелкую и глубокую зоны, 13-летний мальчик нырнул под воду. Оказавшись на большой глубине, он не смог самостоятельно всплыть на поверхность и утонул.
Сообщается, что следователи СК собирают доказательства по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.