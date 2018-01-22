В Нижегородской области возбудил дело после гибели подростка в бассейне

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Следователи в Нижегородской области возбудили дело по факту гибели в бассейне оздоровительного лагеря в Выксунском районе 13-летнего подростка, сообщается на сайте СК РФ.

Подросток утонул в бассейне детского оздоровительного лагеря днем 18 января. Ранее сообщалось, что в ходе возбужденной проверки следователи СК региона дадут юридическую оценку действиям сотрудников детского учреждения, допустивших смерть ребенка. По данным ведомства, погибший ребенок не умел плавать.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту гибели в бассейне 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего инструктора физической культуры детского санаторно-оздоровительного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 января в бассейне детского центра подозреваемый проводил лечебно-оздоровительное мероприятие с участием 20 подростков. Находясь в месте, разделяющем бассейн на мелкую и глубокую зоны, 13-летний мальчик нырнул под воду. Оказавшись на большой глубине, он не смог самостоятельно всплыть на поверхность и утонул.

Сообщается, что следователи СК собирают доказательства по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.