ХАБАРОВСК, 22 янв – РИА Новости. Аэропорт "Якутск" отрицает информацию, что 89-летняя женщина, передвигавшаяся в инвалидной коляске, долгое время оставалась без помощи на морозе при прилете в аэропорт.

Ранее сообщалось, что Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", после жалобы дочери пожилой женщины на то, что ее мать не смогла попасть в терминал по прилету в аэропорт Якутска авиакомпанией "Ангара". Как отмечала дочь, ее мать ждала на улице в 40-градусный мороз, и это причинило вред ее здоровью. Также в жалобе было указано, что спустилась инвалид из самолета не на специальном лифте, а с помощью других пассажиров.

"Аэропорт Якутск" считает необходимым дать опровержение и разъяснение по поводу публикации, размещенной в некоторых СМИ, о неоказании помощи инвалиду-колясочнику на своей территории", — говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что в адрес аэропорта действительно поступила устная жалоба.

"Внутренней проверкой аэропорта было установлено, что в нарушение действующих авиационных правил авиакомпания "Ангара" не сообщила аэропорту о прибытии на рейсе инвалида-колясочника, и, вследствие этого, амбулифт не был представлен непосредственно к воздушному судну. Но после того как сотрудники службы организации пассажирских перевозок аэропорта увидели, как гражданка на инвалидной коляске покинула борт воздушного судна, амбулифт был подан незамедлительно", — говорится в сообщении.

Поясняется, что согласно регламенту приказа Минтранса РФ время предоставления спецтранспорта составляет 20 минут. "В данном случае аэропорт среагировал и подал спецтранспорт – амбулифт — в течение шести минут, о чем свидетельствует видеозапись с камер наблюдения, полностью опровергающая обвинения в адрес аэропорта. За услуги предоставления амбулифта аэропорт не взимает плату с пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, то есть услуга бесплатна", — информирует аэропорт.