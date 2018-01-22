В Приморье шесть человек пострадали в ДТП из-за водителя без прав

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Полиция в Приморье устанавливает обстоятельства аварии, которую спровоцировал водитель без прав, в результате этого ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ОМВД России по Артему.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 65-летний водитель и четверо пассажиров микроавтобуса. Также травмы получил 62-летний водитель Ленд Крузер Прадо. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, на подъезде к Артему 29-летний водитель автомашины Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, в результате Toyota Land Cruiser Prado вылетела на встречную полосу, где столкнулась Toyota Passo и пассажирским микроавтобусом Toyota Town Ace Noah и съехала на обочину.

"29-летний водитель автомашины Тойота Королла управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения", — отметили в ведомстве.