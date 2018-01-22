На японской шхуне на Сахалине нашли тонны незаконно добытых морепродуктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв — РИА Новости. Российские пограничники нашли на борту японской рыболовной шхуны 21 тонну морепродуктов, пойманных с нарушением правил добычи, сообщает в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Ранее стало известно, что небольшая японская шхуна "Никко-мару" (водоизмещение — 19 тонн), занимавшаяся промыслом трески, была задержана российскими пограничниками и препровождена в порт Южно-Курильска (Кунашир). По данным японского министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, причиной расследования стало возможное расхождение между объемами выловленной рыбы и записями бортового журнала. За ситуацией следил МИД Японии.

"В ходе осмотра "Никко Мару 53" информация об искажении данных судового суточного донесения нашла свое подтверждение. Установлено, что на борту находилось более 21 тонны водных биоресурсов, сокрытых от учета (треска, кальмар, скат)" — говорится в сообщении.

За нарушение правил добычи водных биологических ресурсов в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Капитан своей вины не признает, сообщили в погрануправлении. Решение о привлечении либо освобождении должностного лица от ответственности будет принято в ходе судебного разбирательства.

В пресс-службе отмечают, что капитан и владелец судна "Никко Мару 53" уже привлекались в 2015 году к административной ответственности за нарушение правил добычи водных биоресурсов.