В Югре пенсионер перевел мошенникам 785 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Пенсионер из города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе перевел мошенникам 785 тысяч рублей, пытаясь получить "компенсацию" за некачественные биологически активные добавки, сообщает в понедельник управление МВД по Югре.

Как заявляют в ведомстве, по словам 66-летнего жителя Мегиона, в ноябре 2017 года ему позвонил мужчина, представившись сотрудником прокуратуры и сообщив, что продавцы, у которых пенсионер ранее приобретал биологически активные добавки, оказались мошенниками. Звонивший также заявил, что эти злоумышленники пойманы, и всем, кто находился в списке их покупателей, полагается компенсация в размере 580 тысяч рублей за некачественный товар.

После этого, как отметили в УМВД, мужчине позвонил "сотрудник банка", который должен был перевести эту сумму пенсионеру. Однако, чтобы выполнить операцию, неизвестный попросил заплатить комиссию в размере 5% от размера компенсации, что югорчанин и сделал, переведя на предоставленный счет 29 тысяч рублей.

"На этом звонки от злоумышленников не закончились. На протяжении полутора месяцев незнакомцы под теми или иными предлогами просили потерпевшего перечислить различные суммы, обещая выплату денег. В результате за этот период времени пожилой житель Мегиона перевел злоумышленникам 785 тысяч рублей", — заявили в окружном управлении МВД, уточнив, что по данным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личности подозреваемых, добавили в ведомстве.