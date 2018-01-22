Якутский СК проверит сообщения об обрушении потолка в доме для сирот

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Следователи в Якутии проводят проверку информации об обрушении потолка в доме для сирот в селе Сунтар, сообщила, старший помощник руководителя регионального СУСК России по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

По данным прокуратуры, жилой четырехквартирный дом был введен в эксплуатацию в 2013 году, в нем жили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Застройщиком объекта являлся индивидуальный предприниматель, заказчик — Сунтарский район.

"Проводится процессуальная проверка сведений, изложенных в средствах массовой информации, об обрушении потолка в результате повреждения несущей балки в одном из домов села Сунтар, на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", и статьей 293 УК РФ "халатность", — сказала она.

Отмечается, что в публикациях приводятся сведения о низком качестве постройки и монтажа системы отопления. В рамках проверки следователи дадут оценку действиям строителей, а также людей, в обязанности которых входила проверка качества выполненных работ.