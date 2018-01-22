Бастрыкин поручил передать дело мэра Махачкалы в ГСУ по Северному Кавказу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее СК РФ объявил, что мэр подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено вскоре после прибытия в Дагестан группы из 40 сотрудников Генпрокуратуры и других ведомств для проверки местных властей и исполнения бюджета.

"Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Мусы Мусаева для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России", — сказала Петренко.

Как сообщали ранее в СК, Мусаев подозревается в преступлении по статье "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий". Он задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.