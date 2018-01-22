В Челябинске осудили таксиста, по вине которого погиб пассажир

ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя такси, по вине которого в ДТП погиб пассажир, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, в октябре 2017 года осужденный в утомленном состоянии ехал в Челябинске по улице Молодогвардейцев. Во время движения водитель отвлекся на зазвонивший мобильный телефон и врезался в электроопору. В результате ДТП пассажир такси, не пристегнутый ремнем безопасности, погиб.

"Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Судом ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы сроком с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок три года", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.