В Якутии в доме, построенном для сирот, рухнул потолок

ХАБАРОВСК, 22 янв – РИА Новости. Прокуратура в Якутии начала проверку из-за обрушения потолка в жилом доме, построенном в селе Сунтар для детей-сирот, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, жилой четырехквартирный дом был введен в эксплуатацию в 2013 году, в нем жили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Застройщиком объекта являлся индивидуальный предприниматель, заказчик объекта — Сунтарский район.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту обрушения 22 января 2018 потолка в одной из квартир жилого дома. В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению при строительстве дома градостроительного законодательства, оценку законности действий при приемке объекта в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщили в администрации села Сунтара, при обрушении потолка никто не пострадал.