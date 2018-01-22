В Красноярском крае устранили аварию на теплопроводе

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Авария на теплопроводе в Назарово Красноярского края, где почти 2 тысячи жителей оставались без тепла, устранена, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

По уточненной информации СГК, в воскресенье из-за аварии на трубопроводе в Назарово с 17.15 (13.15 мск) под отключение тепла попали 10 многоэтажных домов, 10 двухэтажных и 16 частных. По данным Единой диспетчерской службы Назарово, в домах проживает почти 2 тысячи человек, под отключение также попала одна школа. На момент отключения температура в городе, по данным сервиса "Яндекс.Погода", составляла 35 градусов мороза.

"В 04.00 22 января специалисты Назаровской ГРЭС завершили устранение повреждения на теплопроводе в городе Назарово и начали заполнять систему. Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключенных домов восстановлено", — говорится в сообщении.