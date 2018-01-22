Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавшей при ЧП в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Состояние девочки, пострадавшей при нападении на школу в Улан-Удэ, остается стабильно тяжелым, не ухудшается, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Ранее сообщалось, что девочка прооперирована и находится под медикаментозным наркозом.

"Ее состояние стабильно тяжелое и не ухудшается", — сказала Хамаганова.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила она.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".