В Забайкалье пятилетняя девочка впала в алкогольную кому

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту отравления алкоголем пятилетней девочки во время празднования Нового года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Могочинском районе. "Ночью 31 декабря 2017 года в приемное отделение центральной районной больницы поступила пятилетняя девочка – дочь подозреваемой. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка имелось острое отравление алкоголем тяжелой степени, алкогольная кома, что расценивается как тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

В причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности подозревается 27-летняя ранее судимая мать девочки. По данным следствия, пьяная женщина оставила на столе кружку со спиртным, которое выпила ее дочь

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у ребенка острое отравление алкоголем тяжелой степени. Расследование контролируется межрайонной прокуратурой.