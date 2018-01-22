В школу в Улан-Удэ, где произошло нападение, прибыли пять психологов

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Автомобиль реанимации в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Пять психологов дополнительно будут работать с родителями и учениками в школе Улан-Удэ, где произошло нападение на школьников, сообщил в понедельник журналистам директор школы Сергей Разуваев.

"Сейчас в школе работает штатный психолог, будут ещё пять", — сказал директор.

По его словам, психологи будут работать в школе по мере необходимости, в специальном кабинете оборудован центр помощи. "Пока туда будут обращаться, они будут работать. И для детей, и для родителей", — добавил он.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".