В Петропавловске-Камчатском задержали ударившего бортпроводника пассажира

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который ударил бортпроводника по лицу во время авиарейса "Москва — Петропавловск-Камчатский", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился бортпроводник данного авиарейса. Он сообщил, что во время полета в салоне "бизнес-класса" находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводников соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать свое посадочное место и ударил его по лицу.

"Двадцатишестилетний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ", — сказала Волк.

Она отметила, что сотрудники транспортной полиции также опросили свидетелей происшествия. Было проведено медицинское освидетельствование пострадавшего члена экипажа.

"По данному факту дознанием Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — добавила представитель МВД.