В квартире в центре Москвы потушили пожар

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в квартире в центре Москвы, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в ночь на понедельник.

Согласно сообщению, в 01.00 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Стрельбищенский, дом 13. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек… к сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был потушен в 01.45.