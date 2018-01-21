Главреда сочинского сайта Валова арестовали на два месяца

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Главный редактор сайта "Блог Сочи" Александр Валов, у которого в пятницу прошли обыски в рамках дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо, арестован на два месяца, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что у редактора сайта "Блог Сочи" Александра Валова прошли обыски в рамках уголовного дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. Как рассказал РИА Новости правозащитник Александр Попков, блогер был задержан на 48 часов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 163, часть 2, "по факту якобы вымогательства им денег у депутата Госдумы Напсо от ЛДПР то ли за непубликацию, то ли за удаление с сайта статьи про бассейн", которая была опубликована на портале "Блог Сочи" в июле 2016 года.

В свою очередь Напсо заявил РИА Новости, что "дыма без огня не бывает", но подробно комментировать ситуацию не стал.

"Валову избрана мера пресечения. Он арестован, заключен под стражу на два месяца", — сообщила Смяцкая.

Как заявил РИА Новости правозащитник Александр Попков, представляющий интересы Валова, в дальнейшем они планируют обжаловать данное решение.

"Обвинение Валову было предъявлено вчера по статье 163 часть 2 пункт Г Уголовного кодекса, тяжкая статья, по которой ему может грозить до семи лет лишения свободы. Пока Валов находится в следственном изоляторе. Мы будем все обжаловать", — заявил РИА Новости правозащитник Попков.