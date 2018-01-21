Главреда сочинского сайта Валова арестовали на два месяца

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Главный редактор сайта "Блог Сочи" Александр Валов, у которого в пятницу прошли обыски в рамках дела о вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо, арестован на два месяца, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
В свою очередь Напсо заявил РИА Новости, что "дыма без огня не бывает", но подробно комментировать ситуацию не стал.
"Валову избрана мера пресечения. Он арестован, заключен под стражу на два месяца", — сообщила Смяцкая.
Как заявил РИА Новости правозащитник Александр Попков, представляющий интересы Валова, в дальнейшем они планируют обжаловать данное решение.
"Обвинение Валову было предъявлено вчера по статье 163 часть 2 пункт Г Уголовного кодекса, тяжкая статья, по которой ему может грозить до семи лет лишения свободы. Пока Валов находится в следственном изоляторе. Мы будем все обжаловать", — заявил РИА Новости правозащитник Попков.