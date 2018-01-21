В Тульской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Один ребенок и четверо взрослых погибли, еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Тульской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В трех километрах восточнее населенного пункта Ивановка на автодороге Куркино-Грибоедово столкнулись две легковушки. Пострадали семь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще двое пострадавших, среди которых ребенок, доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.