В Коми при пожаре в квартире погибли два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в республике Коми, при котором погибли два человека, в том числе 5-летняя девочка, а также пострадали еще двое, сообщает республиканский СУСК РФ.

"По имеющимся данным, в ночь на 21 января текущего года в квартире одноэтажного деревянного четырехквартирного дома по улице Красноборской поселка Верхняя Максаковка города Сыктывкара, где проживала семья в составе женщины 1981 года рождения, ее отца 1957 года рождения, двух дочерей 2002 и 2012 годов рождения и знакомого 1993 года рождения, произошел пожар, в результате которого погибли молодой человек и 5-летняя девочка. С ожогами и отравлением угарным газом в больницу доставлены женщина и ее 15-летняя дочь (в настоящее время последняя находится в реанимации)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электрооборудования на кухне в пострадавшей квартире, отмечается в сообщении.